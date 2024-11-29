Вестник Кавказа

Утренний пожар в Краснодаре потушен

Утренний пожар в Краснодаре потушен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огнеборцы смогли справиться с пожаром в Краснодаре, что произошел сегодня утром на станции техобслуживания. К этому времени огонь разросся до 500 кв м.

Пожар на станции технического обслуживания на улице Академика Губкина в столице Краснодарского края потушен окончательно, передали в краевом МЧС.

«В 12:45 мск полная ликвидация»

- МЧС Краснодарского края

Площадь возгорания - 500 кв м. В результате ЧП все остались невредимы благодаря оперативным действиям спасателей. Им пришлось провести эвакуацию 10 человек.

Всего в операции участвовали 52 огнеборцы и 15 единиц спецтехники.

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