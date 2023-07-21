Утонувшего мужчину нашли в море в Сочи

Опубликовано: 20:31, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасатели спустя несколько дней нашли тело человека, который погиб в понедельник в Лоо. Известно, что трагедия произошла во время купания в Черном море.

Операция по поиску мужчины, пропавшего в море в понедельник, окончена в Большом Сочи. О завершении поисковых работ рассказали в ЮРПСО.

Изначально об исчезновении человека спасателям сообщил его брат.

Из слов родственника сложилась полная картина инцидента. Днем 17 июля двое мужчин купались в море в Лоо, причем один из них не умел плавать. В какой-то момент другой заметил, что его брат пропал из виду.

"Вчера сотрудники МЧС транспортировали из моря тело утонувшего мужчины. Находился он на удалении около 400 м от берега в районе пансионата Горный воздух. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции"

– спасатели

Известно, что погибший мужчина не умел плавать.

Напомним, ранее власти города-курорта рассказали, что, судя по прогнозам синоптиков, бархатный сезон в 2023 году в Сочи может продлиться дольше, чем обычно. Не исключено, что пляжный отдых будет возможен на курорте вплоть до ноября.