РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Утонувшего мужчину нашли в море в Сочи

Люди на пляже на закате
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасатели спустя несколько дней нашли тело человека, который погиб в понедельник в Лоо. Известно, что трагедия произошла во время купания в Черном море.

Операция по поиску мужчины, пропавшего в море в понедельник, окончена в Большом Сочи. О завершении поисковых работ рассказали в ЮРПСО.

Изначально об исчезновении человека спасателям сообщил его брат.

Из слов родственника сложилась полная картина инцидента. Днем 17 июля двое мужчин купались в море в Лоо, причем один из них не умел плавать. В какой-то момент другой заметил, что его брат пропал из виду.

"Вчера сотрудники МЧС транспортировали из моря тело утонувшего мужчины. Находился он на удалении около 400 м от берега в районе пансионата Горный воздух. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции"

– спасатели

Известно, что погибший мужчина не умел плавать.

Напомним, ранее власти города-курорта рассказали, что, судя по прогнозам синоптиков, бархатный сезон в 2023 году в Сочи может продлиться дольше, чем обычно. Не исключено, что пляжный отдых будет возможен на курорте вплоть до ноября.

Отбойная волна: что делать, если уносит в море?

Отбойная волна: что делать, если уносит в море?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1050 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version