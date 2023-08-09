Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева

Опубликовано: 9:58, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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В 97-летнем возрасте сегодня ушла из жизни советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева, сообщили в театре, в котором она проработала всю жизнь - Московском театре Сатиры.

Сегодня на 98-м году закончился жизненный путь народной артистки СССР Веры Васильевой, сообщили в Московском академическом театре сатиры.

"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей"

- Московский театр Сатиры

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине "Близнецы". Звездой она стала в 22 года, когда сыграла сибирячку Настеньку в фильме Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской". Даже Иосиф Сталин, который всегда смотрел все новые картины, увидев Васильеву на экране, спросил: "Где вы нашли такую прелесть?".

В Московском академическом театре сатиры работала с марта 1948 года. Звания народной артистки СССР была удостоена в 1986 году.

Вера Васильева сыграла более чем в 40 кинокартинах, а в театре - свыше 60 ролей, одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В.Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Бомарше.

Она - автор трех книг-мемуаров – "Продолжение души", "Золушка с Чистых прудов" и еще одной новой книги "Жизнь, похожая на сказку" 2019 года.