Ушел из жизни народный артист РФ Александр Левенбук

Актер, режиссер, народный артист России, основатель еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук скончался в ночь на пятницу. Александр Семенович запомнится не только любителям театра как актер и режиссер, но и всем, кто вместе с его «Радионяней» изучал правила грамматики, математики, хорошего поведения.

В пятницу на 91-м году жизни скончался актер, режиссер, народный артист России, основатель еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук.

«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел»

– пресс-служба театра «Шалом»

В театре поставил множестве спектаклей, а также запомнился ролями в таких театральных постановках как «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы», «Четыре чемодана в Шереметьево-2» и «Национальность? Да!».

Также Александр Левенбук любим многими поколениями радиослушателей как ведущий детской образовательной передачи «Радионяня».