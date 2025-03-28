Вестник Кавказа

Уровень бедности упал вдвое в Кабардино-Балкарии

Парламент КБР в Нальчике
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
За последние пять лет уровень бедности в КБР сократился в два раза, – хорошей новостью поделился глава республики. По словам Казбека Кокова, к такому результату привели планомерные действия властей.

Руководство Кабардино-Балкарии сумело добиться сокращения уровня бедности практически в два раза, рассказал глава региона Казбек Коков.

По его словам, если пять лет назад показатель составлял 25%, то теперь он равняется 11,7%.

"Это комплексная поэтапная и целенаправленная работа и на уровне правительства, и на уровне муниципалитетов"

– Казбек Коков

Глава региона добавил, что работа продолжается – так, в 2025 году власти намерены принимать меры по повышению зарплат бюджетников.

Еще одна задача, отметил Коков, – изменения в жилищно-коммунальном хозяйстве республики, которые призваны улучшить качество жизни людей.

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