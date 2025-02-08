Вестник Кавказа

Урановые месторождения Бразилии поможет разрабатывать Россия

Урановые месторождения Бразилии поможет разрабатывать Россия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Бразилии подпишет соглашение с РФ об освоении урановых месторождений, а также намерен заключить соглашения о создании совместных российско-бразильских предприятий по производству удобрений.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, прибывший в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, намерен привлечь российские инвестиции в освоение бразильских урановых месторождений, пишет бразильская газета Exame.

"Бразильская сторона в ходе переговоров с российским руководством предложит создать совместное предприятие, которое займется разведкой и разработкой урановых месторождений"

- Exame

Также по итогам двухсторонних переговоров ожидается подписание соглашений о строительстве в Бразилии заводов по производству удобрений и наращивании сотрудничества в сферах горнодобывающей промышленности и энергетики, передает ТАСС.

Лула да Силва также намерен заключить соглашения об инвестициях в разработку СПГ-инфраструктуры с крупнейшим независимым производителем природного газа в России - компанией "Новатэк".

Такие договоренности позволят стране развивать проекты по производству СПГ-термоэлектростанций, говорится в сообщении.

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