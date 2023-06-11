Юный велосипедист застрял головой в столбе в Узбекистане

Опубликовано: 16:59, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП с подростком случилось накануне в Узбекистане. Об инциденте рассказали в МЧС республики, специалисты которого оказали ему помощь.

Молодой житель Ташкента попал в чрезвычайную ситуацию, совершая прогулку на велосипеде. О необычном случае сообщает МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел накануне. Молодой человек 14-ти лет совершал велосипедную прогулку в городе Алмалык (Ташкентская область).

В какой-то момент юноша не справился с управлением и влетел в раздвоенную бетонную опору ЛЭП. Произошло это настолько неудачно, что его голова оказалась в проеме между частями столба и застряла.

На помощь велосипедисту пришли спасатели, которые успешно вызволили его.

После освобождения состояние юноши проверили врачи. Он оказался в полном порядке.