Иномарка сбила группу девушек на велосипедах в Анапе

Пенсионер за рулем иномарки допустил наезд на колонну юных велосипедисток. Пострадавшие госпитализированы.
Трое юных спортсменок попали в больницу после того, как в колонну велосипедисток врезался Daewoo Matiz. Авария произошла в Анапе. За рулем находился пенсионер.
"Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии с участием несовершеннолетних спортсменов, прибывших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга"
– СК РФ по Краснодарскому краю.
Жизни пострадавших вне опасности.