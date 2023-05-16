Иномарка сбила группу девушек на велосипедах в Анапе

Опубликовано: 18:19, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пенсионер за рулем иномарки допустил наезд на колонну юных велосипедисток. Пострадавшие госпитализированы.

Трое юных спортсменок попали в больницу после того, как в колонну велосипедисток врезался Daewoo Matiz. Авария произошла в Анапе. За рулем находился пенсионер.

"Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии с участием несовершеннолетних спортсменов, прибывших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга"

– СК РФ по Краснодарскому краю.

Жизни пострадавших вне опасности.