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Иномарка сбила группу девушек на велосипедах в Анапе

Иномарка сбила группу девушек на велосипедах в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пенсионер за рулем иномарки допустил наезд на колонну юных велосипедисток. Пострадавшие госпитализированы.

Трое юных спортсменок попали в больницу после того, как в колонну велосипедисток врезался Daewoo Matiz. Авария произошла в Анапе. За рулем находился пенсионер.

"Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии с участием несовершеннолетних спортсменов, прибывших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга"

– СК РФ по Краснодарскому краю.

Жизни пострадавших вне опасности.

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