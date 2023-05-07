Ребенок погиб в ДТП в Адыгее

Опубликовано: 17:35, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автоавария в Адыгее привела к гибели трехмесячного ребенка. Двое взрослых пострадали. По факту ведется расследование.

Трехмесячный ребенок погиб и два взрослых получили травмы в результате аварии на участке дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, на территории поселка Энем (Тахтамукайский район Адыгеи).

По данным пресс-службы МВД России по республике, водитель ВАЗ-2113 выехал на «встречку», где врезался в Chevrolet. В результате удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась с попутным грузовиком.

По факту проводится проверка, устанавливаются все детали случившегося.