Ребенок погиб в ДТП в Адыгее

Автоавария в Адыгее привела к гибели трехмесячного ребенка. Двое взрослых пострадали. По факту ведется расследование.
Трехмесячный ребенок погиб и два взрослых получили травмы в результате аварии на участке дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский, на территории поселка Энем (Тахтамукайский район Адыгеи).
По данным пресс-службы МВД России по республике, водитель ВАЗ-2113 выехал на «встречку», где врезался в Chevrolet. В результате удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась с попутным грузовиком.
По факту проводится проверка, устанавливаются все детали случившегося.