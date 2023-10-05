Юный дзюдоист из Азербайджана стал чемпионом мира

Опубликовано: 23:47, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дзюдоист из Азербайджана принес золото сборной на юношеском Чемпионате мира. В копилке сборной по результатам двух соревновательных дней золото и серебро.

В португальском Одивелаше продолжается юношеский Чемпионат мира. В ходе соревнований определились победители: в весовой категории 73 кг лучшим стал спортсмен из Азербайджана Вюсал Галандарзаде. По пути к олимпу он поборол представителей Италии, Грузии, Франции и Казахстана. В решительной схватке за золото он оказался сильнее американца Джека Йонезуки.

Ранее сообщалось о том, что серебро в копилку азербайджанской сборной положил Низами Имранов, выступающий в категории 60 кг.

Таким образом, азербайджанская соборная завершила очередной день первенства, замкнув тройку лидеров. На первом месте сборная Японии, в копилке которой четыре золота, два серебра и одна бронза, за ней следует команда Италии, на счету которой по одной золотой и серебряной медали и две бронзы.