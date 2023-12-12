Уникальный минерал нашел студент в Пятигорске

Российский студент-геолог сделал удивительную находку. Он обнаружил минерал, который ранее не встречался в России.

Редкий минерал был обнаружен на склоне горы Бештау, о находке рассказали в администрации Пятигорска.

Открытие сделал Дмитрий Цебро, который учится в Пятигорском институте СКФУ. Студент нашел минерал в разломе. Он располагался на ныне закрытом месторождении урана.

Это произошло в сентябре прошлого года, а в этом году ученые Института геофизики РАН подтвердили: находка представляет собой радиоактивный урамфит.

Отметим, что Бештаугорское месторождение, где Цебро нашел редкий минерал, было обнаружено в 1946 году. Сейчас полезного ресурса в нем не осталось, исключение – радоновые воды. По специальному трубопроводу они поступают в лечебные учреждения Пятигорска до сих пор, хотя сам рудник давно закрыт.