Уникальный минерал нашел студент в Пятигорске

Российский студент-геолог сделал удивительную находку. Он обнаружил минерал, который ранее не встречался в России.
Редкий минерал был обнаружен на склоне горы Бештау, о находке рассказали в администрации Пятигорска.
Открытие сделал Дмитрий Цебро, который учится в Пятигорском институте СКФУ. Студент нашел минерал в разломе. Он располагался на ныне закрытом месторождении урана.
Это произошло в сентябре прошлого года, а в этом году ученые Института геофизики РАН подтвердили: находка представляет собой радиоактивный урамфит.
Отметим, что Бештаугорское месторождение, где Цебро нашел редкий минерал, было обнаружено в 1946 году. Сейчас полезного ресурса в нем не осталось, исключение – радоновые воды. По специальному трубопроводу они поступают в лечебные учреждения Пятигорска до сих пор, хотя сам рудник давно закрыт.
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