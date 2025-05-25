Уникальные скальные гробницы нашли в провинции Адыяман

Удивительные археологические находки были сделаны в Турции в провинции Адыяман. Это скальные гробницы римского периода, а также поселения бронзового века.

Ученые поведали об интересных археологических находках, сделанных в провинции Адыяман в Турции.

Как рассказал директор музея Адыямана Мехмет Алкан, археологи вели раскопки в районе Бесни, неподалеку от деревни Чомак. Исследователи обнаружили различные типы гробниц, в том числе и скальные, созданные в римскую эпоху. Были найдены и элементы жилой застройки бронзового века. Относительно гробниц Алкан пояснил, что они уникальны – ранее таких находок в провинции не делали.

Наличие в одном месте гробниц римского времени и поселений бронзового века говорит о том, обратил внимание директор, что эта местность была непрерывно заселена людьми в течение различных исторических эпох, передает Anadolu.

"Мы подали необходимые документы для охраны зоны. После официальной регистрации эта территория станет крупнейшей охраняемой археологической зоной в Адыямане"

– Мехмет Алкан