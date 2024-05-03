Уникальные для Адыгеи культуры начали цвести на полях

В Адыгее в этом году впервые в истории посадили такие нехарактерные для республики культуры, как лен и горчица. О внедрении новшества рассказали в Минсельхозе южного региона.

Аграрии Адыгеи впервые начали выращивать лен и горчицу. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минсельхоза республики.

"ООО "Краснодарагроальянс" в Гиагинском районе посеяло 56 га льна, а ООО "Премиум" в Шовгеновском районе засеяло 114 га горчицей"

– министерство

В ведомстве уточнили, что все требующиеся технологические работы уже выполнены.

На данный момент всходы начинают зацветать, добавили в Минсельхозе.

Лидер по производству льна в России – Алтайский край. В основном его выращивают в Сибири и на Дальнем Востоке. Горчицы больше всего выращивают в Волгоградской области.