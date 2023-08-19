Умер Юрий Симонян

Опубликовано: 22:08, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Вчера умер Юра Симонян, писатель и журналист, автор "Вестника Кавказа". Он долго и тяжело болел. Мы помним его таким, как на этой фотографии: с добрыми глазами и чуть наивной улыбкой.

Умнейший человек, эрудит, он писал так легко и просто, что его рассказами зачитывались даже дети, хотя были эти истории совсем недетскими, всегда с тонким юмором и с оттенком легкой грусти.

Он любил книги и футбол, Deep Purple и "Аквариум", Ирландию и Родос. При этом всегда оставался настоящим тбилисцем, так себя и назвал, считая Тбилиси городом, в котором ни религия, ни национальность не играли никакой роли, а главными были человеческие качества.

На "Вестнике" от Юры остались серьезные аналитические материалы и пронзительные "Тбилисские истории".

Завтра его похоронят в родном Тбилиси.

Юра, светлая память!

"Вестник Кавказа" выражает соболезнования родным и близким.