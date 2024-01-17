Умер режиссер Юрий Сальников

Известный режиссер-документалист Юрий Сальников ушел из жизни. Ему было 88 лет.

Скончался Юрий Сальников – режиссер, снимавший документальные фильмы и программы для телевидения. О его уходе рассказали в Союзе кинематографистов РФ.

В организации уточнили, что Сальникову было 88 лет, он входил в состав Союза кинематографистов РФ.

"Работал в творческом объединении "Экран" Центрального телевидения, главной редакции пропаганды ЦТ, кино-видеостудиях "Совинфильм", "Юность" и "ДИК" – студии документальных и игровых фильмов"

– Союз кинематографистов

Биография Юрия Сальникова

Юрий Сальников появился на свет в 1935 году. Он снимал документальные киноленты, посвященные Северу, авиации, перелетам через полярные области, а также полетам в космос. На его счету более ста картин и программ, многие получили награды. Автор двух книг.

Занимался педагогической деятельностью – в течение четверти века во ВГИКе вместе с другими специалистами обучал режиссеров документального кино – в общей сложности они обучили пять мастерских.