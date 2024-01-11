Умер председатель Верховного суда РФ Лебедев

В России ушел из жизни председатель Верховного суда. Вячеслав Лебедев скончался на 81-м году жизни. Некролог опубликован на сайте суда. Лебедев возглавлял ВС РФ с 1989 года.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев ушел из жизни. О его смерти сообщается на официальном сайте ВС РФ.

Согласно сообщению, Лебедев умер накануне.

"Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества. Особое внимание Вячеслав Михайлович уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности"

– ВС РФ

По уточнению медицинских служб, жизнь Лебедева унесла болезнь.

Свои соболезнования выразили российские государственные деятели, в том числе – Владимир Путин. По словам Дмитрий Пескова, глава государства глубоко соболезнует родным и близким Вячеслава Лебедева, а также всему сообществу российских судей.

Биография Вячеслава Лебедева

Глава ВС РФ появился на свет 14 августа 1943 года, место рождения – Москва. Выпускник юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1968).

с 1970 по 1977 год был народным судьей одного из райсудов в Москве, затем был главой столичного Железнодорожного райсуда.

В 1984 году Лебедева назначили зампредседателя Мосгорсуда, через два года он стал его председателем.

Избрание председателем ВС РФ совершилось в июле 1989 года. На этом посту Вячеслав Лебедев оставался до самого ухода.