Умер председатель Верховного суда РФ Лебедев

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев ушел из жизни. О его смерти сообщается на официальном сайте ВС РФ.
Согласно сообщению, Лебедев умер накануне.
"Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества. Особое внимание Вячеслав Михайлович уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности"
– ВС РФ
По уточнению медицинских служб, жизнь Лебедева унесла болезнь.
Свои соболезнования выразили российские государственные деятели, в том числе – Владимир Путин. По словам Дмитрий Пескова, глава государства глубоко соболезнует родным и близким Вячеслава Лебедева, а также всему сообществу российских судей.
Биография Вячеслава Лебедева
Глава ВС РФ появился на свет 14 августа 1943 года, место рождения – Москва. Выпускник юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1968).
с 1970 по 1977 год был народным судьей одного из райсудов в Москве, затем был главой столичного Железнодорожного райсуда.
В 1984 году Лебедева назначили зампредседателя Мосгорсуда, через два года он стал его председателем.
Избрание председателем ВС РФ совершилось в июле 1989 года. На этом посту Вячеслав Лебедев оставался до самого ухода.