Вестник Кавказа

Умар Нурмагомедов выйдет в клетку

Умар Нурмагомедов выйдет в клетку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Названа дата боя Умара Нурмагомедова. Сообщается, что он выйдет в клетку 2 марта.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар выйдет в клетку второго марта. Об этом сообщил менеджер спортсмена, не называя имя противника.

«Наконец-то кое-кто принял бой с Умаром Нурмагомедовым. Бой пройдет 2 марта»

– Али Абдель-Азиз

Информацию подтвердил и сам боец, выразив благодарность промоушену. Предыдущий бой Нурмагомедов завершил нокаутом в первом раунде. Тогда он сражался против бразильского бойца  Раони Барселоса. Затем последовал период восстановления после полученной в ходе боя травмы.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1880 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы