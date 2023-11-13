Умар Нурмагомедов выйдет в клетку

Названа дата боя Умара Нурмагомедова. Сообщается, что он выйдет в клетку 2 марта.
Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар выйдет в клетку второго марта. Об этом сообщил менеджер спортсмена, не называя имя противника.
«Наконец-то кое-кто принял бой с Умаром Нурмагомедовым. Бой пройдет 2 марта»
– Али Абдель-Азиз
Информацию подтвердил и сам боец, выразив благодарность промоушену. Предыдущий бой Нурмагомедов завершил нокаутом в первом раунде. Тогда он сражался против бразильского бойца Раони Барселоса. Затем последовал период восстановления после полученной в ходе боя травмы.