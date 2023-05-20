Укус клеща убил жителя Кизилюрта

Человек погиб в Кизилюрте, по предварительным данным, от укуса клеща: он заразил человека опасным заболеванием – конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Мужчина скончался в городской больнице Кизилюрта после того, как его укусил клещ. О трагедии рассказали в администрации дагестанского города.

ЧП случилось в селении Кульзеб. У погибшего там было домашнее хозяйство, он держал коров. Восьмого июня он попал в больницу. Мужчина жаловался на высокую температуру, а также тошноту и рвоту.

"Источником болезни предположительно считают укус клеща, который является прямым переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки"

– власти

Руководство Кизилюрта провело совещание, посвященное новой опасности. Главврач ЦГБ Кизилюрта Патимат Шабанова рассказала, что клещи все чаще атакуют людей. Так, за последние пять месяцев в травмпункт обратились 128 укушенных клещами.

Эпидемиологи призывают защищаться от клещей, проводя время на природе. Обладателям частных домов и дач стоит провести обработку территории – в этом им поможет Роспотребнадзор.