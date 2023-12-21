Вестник Кавказа

Угроза схода лавин в Карачаево-Черкессии сохранится до воскресенья

Угроза схода лавин в Карачаево-Черкессии сохранится до воскресенья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опасность возникновения лавин в КЧР будет существовать до ближайшего воскресенья. Жителей региона предупреждают о возможных проблемах на дорогах и ЧП различного характера.

В Карачаево-Черкесии продлено действие экстренного предупреждения из-за опасности образования лавин. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Согласно прогнозу, угроза схода лавин в горах КЧР будет сохраняться до 20 января включительно.

В связи с этим граждан предупреждают о возможности возникновения различного рода ЧС и ЧП. Не исключены повреждения ЛЭП и инфраструктурных объектов. Непогода также может привести к ухудшению ситуации на дорогах, включая перекрытия мостов и дорог.

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