Уголовные дела могут быть открыты из-за прорыва трех дамб в Казахстане

Три подрядчика могли некачественно выполнять работы по созданию и содержанию дамб и водохранилищ в Казахстане, сейчас Агентство по финансовому мониторингу проверяет, насколько обоснованы эти подозрения.
Директор компании-подрядчика подозревается в хищении денег из бюджета в Алматы. Организация должна была возвести плотину для задержки селей на реке Аксай. Теперь ее руководство обвиняется в хищении особо крупной суммы из бюджета, совершенном группой. По предварительной оценке, ущерб превысил 775 млн тенге, то есть более $1,7 млн.
В Актюбинской области фигурантом досудебного расследования стал глава компании, которая занималась доверительным управлением на Магаджанской плотине: с 2014 года там должно было развиваться рыбное хозяйство.
Однако компания ненадлежаще выполнило обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия.
Аналогичное расследование ведется и в Улытауской области.
Напомним, в связи с аномальными паводками в 10 регионах Казахстана введен режим ЧС.