Уголовные дела могут быть открыты из-за прорыва трех дамб в Казахстане

Три компании Казахстана проходят проверку из-за разрушения построенных и обслуживаемых ими плотин во время масштабных паводков 2024. Если подозрения подтвердятся, то следственные органы откроют уголовные дела.

Три подрядчика могли некачественно выполнять работы по созданию и содержанию дамб и водохранилищ в Казахстане, сейчас Агентство по финансовому мониторингу проверяет, насколько обоснованы эти подозрения.

Директор компании-подрядчика подозревается в хищении денег из бюджета в Алматы. Организация должна была возвести плотину для задержки селей на реке Аксай. Теперь ее руководство обвиняется в хищении особо крупной суммы из бюджета, совершенном группой. По предварительной оценке, ущерб превысил 775 млн тенге, то есть более $1,7 млн.

В Актюбинской области фигурантом досудебного расследования стал глава компании, которая занималась доверительным управлением на Магаджанской плотине: с 2014 года там должно было развиваться рыбное хозяйство.

Однако компания ненадлежаще выполнило обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия.

Аналогичное расследование ведется и в Улытауской области.

Напомним, в связи с аномальными паводками в 10 регионах Казахстана введен режим ЧС.