Юг России полыхает в трехкратном размере

Площадь лесных пожаров на юге РФ в этом году почти утроилась. Причина пожаров – несоблюдение техники безопасности.
В 2023 году площадь лесных пожаров в регионах Южного федерального округа (ЮФО) возросла почти в три раза. Данные об этом привел секретарь Совета безопасности РФ.
"Серьезные риски представляют участившиеся пожары. Прохождение в округе пожароопасного сезона в текущем году свидетельствует об увеличении количества лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза"
– Николай Патрушев
Далее он отметил, что причинами большинства лесных пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности.