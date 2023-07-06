Юг России полыхает в трехкратном размере

Опубликовано: 15:40, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Площадь лесных пожаров на юге РФ в этом году почти утроилась. Причина пожаров – несоблюдение техники безопасности.

В 2023 году площадь лесных пожаров в регионах Южного федерального округа (ЮФО) возросла почти в три раза. Данные об этом привел секретарь Совета безопасности РФ.

"Серьезные риски представляют участившиеся пожары. Прохождение в округе пожароопасного сезона в текущем году свидетельствует об увеличении количества лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь лесных пожаров увеличилась почти в три раза"

– Николай Патрушев

Далее он отметил, что причинами большинства лесных пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности.