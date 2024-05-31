Вестник Кавказа

Участник вторжения в Дагестан предстанет перед судом

Участник вторжения в Дагестан предстанет перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В суд передано дела члена банды Басаева и Хаттаба. Его обвиняют в участии в нападении на силовиков в Дагестане. Поиск других участников продолжается.

Следственный комитет РФ сообщил, что член террористической группировки Шамиля Басаева и Хаттаба ответит в суде за содеянное.

Как заявили в пресс-службе, мужчина участвовал в нападении на Дагестан в 1999 году. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что дело передано в суд. В ведомстве добавили, что поиски других участников вторжения 25-летней давности продолжаются.

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