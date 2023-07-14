Убитая девочка в Казахстане: Генпрокуратура сделала заявление

Опубликовано: 20:28, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Еще одно уголовное дело может быть открыто после страшного убийства, жертвой которого стала пятилетняя девочка в Туркестанской области. Наказание может грозить тем, из-за кого подозреваемый-рецидивист оказался на свободе.

Убийство маленькой девочки, совершенное в Казахстане, может стать поводом для возбуждения еще одного уголовного дела, сообщили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование запущено в отношении сотрудников службы пробации. Они подозреваются в халатности.

По последним данным, подозреваемый в убийстве ребенка был осужден на 10 лет в 2006 году - также за убийство. Весной 2023 года мужчина ударил топором односельчанина во время пьяного застолья, нанеся ему тяжкий вред здоровью. Но после стороны примирились, и агрессора приговорили к трем годам ограничения свободы. За ним велся пробационный контроль.

Расследование убийства ребенка ведется под личным контролем генпрокурора.

Убийство 5-летней девочки

Накануне стало известно, что маленькая девочка была убита в Сарыагашском районе. Она отправилась на улицу погулять и пропала. Тело нашли дома у местного жителя-рецидивиста, на нем были следы насильственной смерти. Подозреваемый задержан.

Президент Казахстана поручил проверить, насколько законным был вынесенный весной преступнику приговор, позволивший ему фактически остаться на свободе. Касым-Жомарт Токаев призвал рассмотреть ужесточение наказания за особо опасные преступления против личности.