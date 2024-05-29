Вестник Кавказа

Убийство туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии – дело передано в суд

Убийство туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии – дело передано в суд
© Фото: СУ СКР по КЧР
Обвиняемый в убийстве приехавшего из Москвы туриста скоро предстанет перед судом в Карачаево-Черкесии – расследование уголовного дела завершено.

Суд скоро начнет рассматривать уголовное дело в отношении жителя КЧР, обвиняемого в убийстве туриста, приехавшего из Москвы. Сообщение о ходе расследования распространило республиканское СУ СКР.

Дело было квалифицировано как убийство, совершенное из хулиганских побуждений – п. "и" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Преступление было совершено в 2022 году, 16 февраля. Туристическая группа, приехавшая из Москвы, направлялась в Архыз, где гости республики собирались провести отпуск.

"Примерно в 15 часов водитель автомашины произвел техническую остановку на окраине станицы Кардоникская"

– управление

В этот момент мимо проезжал обвиняемый. Он остановил свое авто и вступил с туристами в конфликт. Атмосфера накалялась, и спор перетек в драку.

"В ходе этого обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, имевшимся при себе ножом нанес одному из туристов удар в область брюшной полости"

– СУ СКР

Раненому оперативно оказали помощь, но рана оказалась смертельной. Мужчину доставили в больницу, но он умер в тот же день.

Убийца сбежал и спрятался в Беларуси. Его объявили в международный розыск. И спустя более чем два года, в апреле 2024, агрессора экстрадировали в Россию.

Сейчас мужчина находится под арестом. Скоро он предстанет перед судом.

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