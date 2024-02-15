Вестник Кавказа

Убийство на пляже в Сочи: подозреваемый признал вину

Убийство на пляже в Сочи: подозреваемый признал вину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи продолжается расследование громкого преступления, совершенного несколько дней назад. Подозреваемый, задержанный почти сразу после убийства, признал вину и принял участие в следственном эксперименте.

Пожилой мужчина, подозреваемый в убийстве женщины в Сочи, дал признательные показания, заявили в СУ СКР по Кубани.

Задержанному 58 лет, он гражданин одной из стран постсоветского пространства. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его.

Преступление было совершено в ночь на 19 февраля в Адлерском районе. Будущие убийца и жертва были там, где он проживал, – на улице Просвещения. В какой-то момент беседа переросла в ссору – причиной стали оскорбления, которые женщина адресовала знакомому.

"В ходе конфликта обвиняемый нанес множественные удары руками по лицу женщины, а после перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму"

– управление

Подозреваемый подвергся допросу, на котором рассказал, как совершил преступление. Мужчина признал вину в убийстве.

 

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