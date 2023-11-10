Вестник Кавказа

У стран СНГ может появиться свой кинофестиваль

У стран СНГ может появиться свой кинофестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан предложил создать странам СНГ собственный кинофестиваль, который объединит их творческое наследие и архивы для создания новых кинолент.

Рабочая группа по кинематографии стран Содружества Независимых Государств (СНГ) предложила тщательно рассмотреть инициативу Казахстана по учреждению кинофестиваля Содружества, сообщили в пресс-службе исполкома СНГ.

"Есть ряд вопросов по проведению данного фестиваля, в ближайшее время они будут обсуждаться на более высоком уровне и найдут свое решение"

- замминистра культуры Беларуси Сергей Саракач

Также киноархивы государств – участников СНГ будут сотрудничать и смогут вместе использовать общее кинонаследиие, передает Sputnik Казахстан.

По сути, в таком случае будет создана единая баз обмена тем кинофондом, который сохранился у стран СНГ, она может быть использована для создания новых фильмов, направленных на укрепление межгосударственных, межкультурных связей стран.

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