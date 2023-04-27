У сборной Азербайджана по футболу будет новый наставник

Опубликовано: 20:59, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итальянец Джанни Де Бьязи ближайшим уйдет с поста главного тренера сборной Азербайджана по футболу ближайшим летом, пишет местная пресса. Его место займет местный или турецкий специалист.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи покинет свой пост по окончании контракта, действующего до конца отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Об этом пишут местные СМИ.

Кто заменит итальянца?

Большинство членов Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана выступает за то, чтобы его место занял местный специалист. При этом существует вариант, при котором национальную команду возглавит тренер из Турции.

Окончательного решения по данному вопросу пока нет. Список из кандидатов на пост наставника сборной будет подготовлен в мае-июне.

Ситуация в квалификации Евро-2024

В двух стартовых матчах отборочного этапа сборная Азербайджана потерпела разгромные поражения от Австрии и Швеции. В первом туре подопечные Джанни Де Бьязи уступили австрийцам (1:4), а во втором – шведам (0:5). После этого в прессе заговорили о том, что итальянец может быть уволен с поста главного тренера в самое ближайшее время. Однако Исполком АФФА решил не спешить с увольнением и дал наставнику несколько игр на исправление ситуации.