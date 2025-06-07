Турпоток из России на Эгейское побережье Турции увеличился

Российские туристы в начале 2025 года стали чаще выбирать для отдыха Эгейское побережье Турции. Турпоток вырос почти на 3%.

В Турции в провинции Мугла в первом полугодии 2025 года побывали почти 120 тыс россиян.

В Мугле находятся главные курорты Эгейского побережья Турции - Мармарис, Бодрым, Фетхие. Турпоток из России за шесть месяцев составил почти 120 тыс человек и оказался на 2,8% больше, чем за такой же период 2024 года. Основная часть туристов отдохнула на Эгейском побережье в мае - 39,4 тыс человек, и в июне - 71,1 тыс человек. В основном россияне прибывали в регион через аэропорт Даламана, на аэропорт Бодрума пришлось 38% прибытий.

Туристы из России стали вторыми по массовости туристами на эгейских курортах Турции в начале этого года, первое место досталось туристам из Великобритании - турпоток составил 564,8 тыс человек. Замыкают тройку польские туристы - 103,3 тыс человек.

В первой половине 2025 года российский турпоток на Эгейское побережье растет, при этом на курортах Антальи наблюдается обратная тенденция - поток отдыхающих снизился на 2,4%.