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Туркменистан укрепляет сотрудничество с США

Рашид Мередов и представитель Госдепа Элизабет Хорст, 24 апреля 2023 года
© Фото: Сайт МИД Туркменистана. Рашид Мередов и представитель Госдепа Элизабет Хорст, 24 апреля 2023 года
После визита в США глава МИД Туркменистана Рашид Мередов предложил президенту страны Сердару Бердымухамедову двухлетний план сотрудничества между двумя государствами.

Туркменистан разработает дорожную карту сотрудничества с США на 2023–2024 годы и рамочный план визитов различного уровня, пишет русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Такие предложения в ходе отчета по итогам визита туркменской делегации в США на правительственном совещании по видеосвязи выдвинул вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Президент страны Сердар Бердымухамедов одобрил предложения, отметив традиционно дружественный характер межгосударственного диалога с Вашингтоном, который в последние годы обрел новое наполнение, передает РИА Новости.

"Отметив наличие солидного опыта многолетнего взаимодействия и внушительного потенциала для его дальнейшего развития, президент Сердар Бердымухамедов поручил продолжить соответствующую работу в данном направлении", - отмечает издание.

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