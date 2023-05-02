Туркменистан укрепляет сотрудничество с США

Туркменистан разработает дорожную карту сотрудничества с США на 2023–2024 годы и рамочный план визитов различного уровня, пишет русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Такие предложения в ходе отчета по итогам визита туркменской делегации в США на правительственном совещании по видеосвязи выдвинул вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.
Президент страны Сердар Бердымухамедов одобрил предложения, отметив традиционно дружественный характер межгосударственного диалога с Вашингтоном, который в последние годы обрел новое наполнение, передает РИА Новости.
"Отметив наличие солидного опыта многолетнего взаимодействия и внушительного потенциала для его дальнейшего развития, президент Сердар Бердымухамедов поручил продолжить соответствующую работу в данном направлении", - отмечает издание.