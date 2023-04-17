Туризм по России обретет еще большую популярность

Опубликовано: 14:49, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Количество внутренних туристов увеличится в России на 7,3 млн человек, пик туристических поездок по стране случится в июле, сообщили в Минэкономразвития.

Заместитель министра экономического развития России Максим Колесников сообщил об увеличении количества внутренних туристов в стране на 7,3 млн человек.

Он отметил, что в ведомстве сформировали прогноз туристического потока, в ходе которого стало известно о его увеличении. Так, по его словам, турпоток по России вырастет на 7,3 млн человек (+5,2%), включая рост турпотока по 18 туристским макрорегионам (+4,4 млн человек).

Замглавы ведомства подчеркнул, что июль станет пиком туристических поездок по России. Также Колесников добавил, что объекты коллективного размещения в стране будут загружены на 52% (+3,8 млн), а индивидуального – на 42% (+3,5 млн).