Вестник Кавказа

Туристы смогут пройти по пути древних цивилизаций в Карачаево-Черкесии 

Медовые водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР отметили уникальный маршрут «По пути древних цивилизаций». Пройдя его, туристы не только узнают больше о культуре и истории республики, но также познакомятся с местными ремеслами и отведают самые вкусные блюда национальной кухни. 

Туристический маршрут «По пути древних цивилизаций» получил новый статус, благодаря которому о нем сможет узнать большее число гостей КЧР

«Этот маршрут не просто позволяет насладиться красотами природы Карачаево-Черкесии, но и открывает двери в мир древних культур, оказавших значительное влияние на современную культуру народов, населяющих как республику, так и весь Кавказ. Здесь туристы смогут погрузиться в атмосферу старинных обычаев, узнать о великих исторических событиях и ощутить дух древности, переплетенный с современностью» 

– пресс-служба главы региона 

Знаковые места маршрута 

Проходя маршрут туристы посетят множество исторических достопримечательностей: городскую крепость Черкесска, а также множество знаковых мест: монастырей и музейных комплексов и галерей. 

И, конечно, гостей ждет традиционное кавказское гостеприимство: туристам предложат познакомиться с лучшими образцами местной кухни, а также почувствовать себя средневековыми ремесленниками – гончарами и кузнецами. Это погружение в аутентичную атмосферу позволит по-новому взглянуть на историю и культуру этого удивительного региона. 

Путешествие по маршруту обещает стать захватывающим и познавательным опытом для всех, кто желает окунуться в историю и культуру этого уникального региона, говорится в релизе.

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