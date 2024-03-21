Туристы смогут пройти по пути древних цивилизаций в Карачаево-Черкесии 

В КЧР отметили уникальный маршрут «По пути древних цивилизаций». Пройдя его, туристы не только узнают больше о культуре и истории республики, но также познакомятся с местными ремеслами и отведают самые вкусные блюда национальной кухни.

Туристический маршрут «По пути древних цивилизаций» получил новый статус, благодаря которому о нем сможет узнать большее число гостей КЧР.

«Этот маршрут не просто позволяет насладиться красотами природы Карачаево-Черкесии, но и открывает двери в мир древних культур, оказавших значительное влияние на современную культуру народов, населяющих как республику, так и весь Кавказ. Здесь туристы смогут погрузиться в атмосферу старинных обычаев, узнать о великих исторических событиях и ощутить дух древности, переплетенный с современностью»

– пресс-служба главы региона

Знаковые места маршрута

Проходя маршрут туристы посетят множество исторических достопримечательностей: городскую крепость Черкесска, а также множество знаковых мест: монастырей и музейных комплексов и галерей.

И, конечно, гостей ждет традиционное кавказское гостеприимство: туристам предложат познакомиться с лучшими образцами местной кухни, а также почувствовать себя средневековыми ремесленниками – гончарами и кузнецами. Это погружение в аутентичную атмосферу позволит по-новому взглянуть на историю и культуру этого удивительного региона.

Путешествие по маршруту обещает стать захватывающим и познавательным опытом для всех, кто желает окунуться в историю и культуру этого уникального региона, говорится в релизе.