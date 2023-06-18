Туристка сорвалась со скалы в Северной Осетии

Трагедия произошла накануне на экскурсии в Северной Осетии, детали рассказали в республиканском МЧС.
Приехавшая в регион на отдых жительница Минвод (Ставрополье) упала в реку Урух. Она отправилась на экскурсию в знаменитое Дигорское ущелье. В какой-то момент, по не установленной пока причине, женщина сорвалась с обрыва.
Сегодня утром, в 11.10, было найдено тело туристки. Оно оказалось на расстоянии 2,5 км ниже по реке, у села Калух (Ирафский район).
Горные реки: правила безопасности
В МЧС напомнили, что горные реки очень опасны. В них нельзя купаться, в том числе переходить их вброд и на островки.
Вода в горных реках ледяная, даже на мелководье, и быстрая - скорость течения достигает 10 м/с. Это означает, что человека сбивает с ног на глубине по колено. Более того, на реках часто встречаются водовороты и сильные течения. Дно состоит из камней, которые могут двигаться, так что оно очень неустойчиво.