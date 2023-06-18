Туристка сорвалась со скалы в Северной Осетии

Опубликовано: 18:31, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС России

Туристка из Минвод погибла в Северной Осетии. Она упала в реку во время экскурсии. Тело было найдено только сегодня утром, его унесло вниз по течению.

Трагедия произошла накануне на экскурсии в Северной Осетии, детали рассказали в республиканском МЧС.

Приехавшая в регион на отдых жительница Минвод (Ставрополье) упала в реку Урух. Она отправилась на экскурсию в знаменитое Дигорское ущелье. В какой-то момент, по не установленной пока причине, женщина сорвалась с обрыва.

Сегодня утром, в 11.10, было найдено тело туристки. Оно оказалось на расстоянии 2,5 км ниже по реке, у села Калух (Ирафский район).

Горные реки: правила безопасности

В МЧС напомнили, что горные реки очень опасны. В них нельзя купаться, в том числе переходить их вброд и на островки.

Вода в горных реках ледяная, даже на мелководье, и быстрая - скорость течения достигает 10 м/с. Это означает, что человека сбивает с ног на глубине по колено. Более того, на реках часто встречаются водовороты и сильные течения. Дно состоит из камней, которые могут двигаться, так что оно очень неустойчиво.