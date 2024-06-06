Туристка сломала ногу в горах Карачаево-Черкесии

На перевале Сова сломала ногу туристка. На место оперативно прибыли спасатели. Они же доставили ее в медпункт.

Спасатели проинформировали о том, что в горах КЧР туристка сломала ногу и была эвакуирована.

"В Карачаево-Черкесии спасатели МЧС России эвакуируют туристку. Семейная пара отправилась в составе незарегистрированной туристической группы на перевал Сова. На высоте 2 880 м 59-летняя женщина сломала ногу"

- МЧС РФ

Для спасения пострадавшей в экстремальных условиях спасателям пришлось проявить все свои навыки и профессионализм. Сначала необходимо было обеспечить безопасность туристки и обеспечить первую медицинскую помощь. Затем спасатели приступили к эвакуации пострадавшей с высоты, используя специальное снаряжение и технику. Важно отметить, что спасение туристов в горах – это результат слаженной работы команды спасателей.