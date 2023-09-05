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Туристическое "Готическое кольцо" презентовали в России

Туристическое &quot;Готическое кольцо&quot; презентовали в России
Для туристов в Калининградской области разработано "Готическое кольцо". За один день оно позволяет посетить несколько замков и 20 заброшенных кирх.

Туристический маршрут "Готическое кольцо" разработали в Калининградской области.

"Кольцо" - проект регионального волонтерского движения "Хранители руин". Маршрут создан по аналогии со знаменитыми Золотым кольцом России. Создать его волонтеров подтолкнула архитектура Калининграда и окрестностей.

Калининградская область - уникальный музей под открытым небом.

"Нигде в России или мире нет такой концентрации разрушенных кирх и замков. В этом есть свой трагизм и свой интерес. Мы считаем, что руины исторических зданий сами по себе ценны и привлекательны, даже без восстановления, поэтому их нужно приводить в порядок и включать в туристические маршруты. Маршрут "Готическое кольцо" мы разработали именно с этой целью, чтобы ухаживать за наследием и развивать территории"

– основатель движения волонтеров Василий Плитин

В маршрут вошли восемь районов, наиболее наполненных интересными историческими достопримечательностями. Посетить "Готическое кольцо" можно всего за один день, за это время можно увидеть 20 кирх, три замка и другие интересные локации. Путешествие затронет столицу региона, Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, передает "Интерфакс".

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