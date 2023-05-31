Туристам понравился отдых в Кабардино-Балкарии - исследование

Опубликовано: 9:46, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российским туристам настолько понравился отдых в Кабардино-Балкарии, что многие едут отдыхать туда снова и снова, показывает аналитика цифровой экосистемы МТС.

Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала туристический поток в Кабардино-Балкарию и выяснила, кто приезжал в республику в весенние месяцы 2023 года. Так, около 63% туристов посетили республику повторно, из них 16% туристов являются частыми визитерами Кабардино-Балкарии и отдыхали этой весной в республике в пятый и более раз, - говорится в сообщении Центра по связям с общественностью

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Возвращаться снова и снова

Исследование показало, что около 63% туристов выбирают для отдыха Кабардино-Балкарию повторно, из них 24% туристов посещали республику дважды, 14% приезжали этой весной в третий раз, 9% - в четвертый, а 16% путешественников являются частыми гостями республики и приезжали пять и более раз. Примерно 37% туристов этой весной побывали в Кабардино-Балкарии впервые, а самыми популярными локациями для путешественников стали курорт "Эльбрус", Джылы-Су и город-курорт Нальчик.

Наибольший спрос на отдых в республике был зафиксирован среди туристов из Ставрополья. Также в ТОП-5 регионов по числу туристов весной вошли гости из Краснодарского края, Москвы и Московской области, Северной Осетии и Ростовской области. Кроме того, прирост туристов был отмечен и среди иностранных гостей, в частности жителей Армении и Беларуси. В среднем путешественники отдыхали в республике 2-3 дня.

Что пользуется особой популярностью

В фаворитах у туристов традиционно были горные достопримечательности республики – больше половины гостей республики предпочитали достопримечательности на возвышенностях Кабардино-Балкарии. Среди популярных этой весной локаций – курорт "Эльбрус", где до лета продолжается горнолыжный сезон, лечебно-оздоровительная местность Джылы-Су с большим количеством термальных источников и водопадов. Кроме того, туристов заинтересовал самый высокогорный заповедник России – Кабардино-Балкарский. Также около 13% туристов республики посетили этой весной город-курорт Нальчик.

"Большинство туристов, которые приезжают в Кабардино-Балкарию впервые, становятся поклонниками отдыха в республике, что подтверждают "большие данные" МТС. Весна в республике прекрасное время для того, чтобы увидеть полноводные водопады, озера и цветущие горы",

- директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов

По проверенному маршруту

"Приятно слышать, что туристы возвращаются вновь и вновь, и зачастую – не одни. Приезжают с друзьями, родными и близкими. Это подтверждается и статистическими данными. За первый квартал 2023 года рост турпотока составил почти 20%. Уверены, теплый период нас тоже порадует. Многие любители альпинизма и трекингового отдыха уже забронировали отели и ждут июньских праздничных дней или начало отпусков. На сегодняшний день уровень бронирования на июнь превысил 60%", - рассказала руководитель отдела связей с общественностью и маркетингу министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ольга Погребняк.

По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel и Big Data МТС, курорт "Эльбрус" вошел в ТОП-5 наиболее часто посещаемых горнолыжных курортов страны среди россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона в сезоне 2022-2023 года.