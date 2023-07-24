Турист на электровелосипеде сбил беременную в Сочи

Опубликовано: 21:08, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женщина в положении попала под колеса электровелосипеда в Сочи. Следователи предполагают, что у транспортного средства отказали тормоза.

Беременную женщину сбил молодой человек, ехавший на электрическом велосипеде, в Сочи, рассказали в краевом управлении СКР.

ЧП случилось неделю назад, вечером 17 июля. Гость города, 19-летний молодой человек из Ижевска, взял в аренду электровелосипед. Мужчина ехал на нем по проезжей части дороги. В какой-то момент он сбил 35-летнюю беременную женщину - она переходила дорогу по регулируемому переходу.

С травмами лица и головы пострадавшую доставили в больницу. Однако все обошлось: ни ее жизни, ни здоровью ребенка ничего не угрожает.

Установлена предварительная причина аварии. Вполне возможно, что у велосипеда не работали тормоза. Эта версия будет подтверждена или опровергнута после технической экспертизы.

Открыто и уголовное дело по факту оказания некачественной услуги.