Турецкую провинцию Кахраманмараш снова трясет

Опубликовано: 16:14, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В подвергшейся сильнейшим землетрясениям в феврале турецкой провинции Кахраманмараш снова были зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 3,5.

Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) проинформировали о том, что в провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке Турции произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3,5.

Уточняется, что сейсмособытие произошло в районе Нурхак. Очаг землетрясения располагался на глубине 7,01 км.

Напомним, что Кахраманмараш потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Число погибших превысило 50 тыс человек.