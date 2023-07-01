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Турецкую провинцию Кахраманмараш снова трясет

Турецкую провинцию Кахраманмараш снова трясет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В подвергшейся сильнейшим землетрясениям в феврале турецкой провинции Кахраманмараш снова были зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 3,5.

Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) проинформировали о том, что в провинции Кахраманмараш, расположенной на юго-востоке Турции произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3,5.

Уточняется, что сейсмособытие произошло в районе Нурхак. Очаг землетрясения располагался на глубине 7,01 км.

Напомним, что Кахраманмараш потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Число погибших превысило 50 тыс человек.

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