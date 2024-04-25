Турецкое небо основательно тряхнуло самолет Qatar Airways

Самолет Qatar Airways, летевший из Дохи в ирландский Дублин, попал в зону турбулентности на территории Турции – после его приземления медикам пришлось оказывать помощь шести пассажирам и шести членам экипажа воздушного судна.

Авиалайнер Airbus A350-900 катарской авиакомпании Qatar Airways, совершавший полет из столицы страны Дохи в ирландский Дублин, во время полета над Турцией неожиданно оказался в зоне сильной турбуленции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на оператора аэропорта Дублина.

"Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13:00 (15:00 по мск) в воскресенье. После приземления самолет был встречен сотрудниками экстренных служб, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией"

- оператор аэропорта Дублина

По прибытии авиалайнера всем травмированным понадобилась медицинская помощь, которую им оказали прибывшие в воздушную гавань бригады скорой помощи. К работе с пассажирами воздушного судна подключилась и команда аэропорта Дублина, добавили в пресс-службе ирландской воздушной гавани.