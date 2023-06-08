Турецкий парламент возглавил Нуман Куртулмуш

Опубликовано: 8:59, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ВНСТ Турции

Нуман Куртулмуш избран председателем парламента Турции, за его кандидатуру проголосовали 321 депутата Великого национального собрания страны.

В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ, парламенте) прошли выборы председателя законодательного органа страны 28-го созыва.

В третьем туре голосования в Генеральной ассамблее ВНСТ проголосовали 584 депутата, 321 из которых отдали свои голоса за кандидата в спикеры от правящей партии (AKP) Нумана Куртулмуша, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Куртулмуш – опытный политик, в свое время занимавший посты пресс-секретаря правительства, заместителя премьер-министра, министра культуры и туризма.

Нуман Куртулмуш женат, имеет троих детей.