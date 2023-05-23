Турецкий Кахраманмараш продолжает трясти

Опубликовано: 7:57, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецкой провинции Кахраманмараш минувшей ночью снова произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,2.

Сегодня утром турецкое Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) распространило информацию о новом землетрясении, очередной раз потрясшем провинцию Кахраманмараш.

Эпицентр подземных толчков снова располагался в районе Гексун на глубине 7 км, информации о разрушениях и пострадавших не поступало, передает Trend.

Напомним, буквально накануне вечером в той же турецкой провинции произошло довольно мощное землетрясение – его магнитуда составляла 4,7.

Подземные толчки были отмечены в 19:06 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун, очаг землетрясения залегал на той же глубине в 7 км.