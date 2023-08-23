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Турцию потрясло на 4,2

Турцию потрясло на 4,2
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В стране наряду с пожарами продолжаются землетрясения. Во вторник и среду страну потрясло два сейсмособытия, их магнитуда составила 4,2 и 4,7 соответственно.

Сейсмологи Турции проинформировали о том, что местную провинцию Бингель потрясло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 8,47 км. Информации о погибших, пострадавших, а также разрушениях – нет.

Напомним, что накануне в провинции Кайсери было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Помимо землетрясений, в настоящее время Турция страдает от сильнейших лесных пожаров.

Новое землетрясение в Турции достигло 4,7 балла

Новое землетрясение в Турции достигло 4,7 балла

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