Турцию потрясло на 4,2

Опубликовано: 14:27, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В стране наряду с пожарами продолжаются землетрясения. Во вторник и среду страну потрясло два сейсмособытия, их магнитуда составила 4,2 и 4,7 соответственно.

Сейсмологи Турции проинформировали о том, что местную провинцию Бингель потрясло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 8,47 км. Информации о погибших, пострадавших, а также разрушениях – нет.

Напомним, что накануне в провинции Кайсери было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Помимо землетрясений, в настоящее время Турция страдает от сильнейших лесных пожаров.