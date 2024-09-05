Турции нужны стандарты для all inclusive - АТОР

В Турции не стоит упразднять востребованную систему «все включено», вместо этого нужно ввести стандарты для all inclusive. Это поможет отсеять часть отелей, оставив all inclusive в лучших, считают в АТОР.

Для турецких отелей следует ввести стандарты, связанные с системой all inclusive, полагает вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

Он отметил, что ситуация с инфляцией в Турции негативно отражается на работе отелей, звучат предложения о том, чтобы отказаться от любимой туристами системы all inclusive. Вместо этого, стоит разработать стандарты такой системы обслуживания.

«В первую очередь, Турции следовало бы начать стандартизировать форматы, минимальные требования к all inclusive. Тогда, скорее всего, часть гостиниц сама могла бы отказаться от такого формата, поскольку они бы не вписались в минимальные требования, и это, на мой взгляд, решило бы проблему»

– Мурадян

Отели Турции, которые обеспечивают качественное обслуживание отдыхающих по all inclusive, летом не имели проблем с недостатком туристов, добавил он.