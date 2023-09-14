Турция проведет военные учения с Пакистаном и Азербайджаном

Турция и Азербайджан проведут совместные учения спецназа. Также запланированы учения Турции и Пакистана "Вечное братство". Сейчас проходят двусторонние учения Анкары и Баку, которые завершатся 15 сентября.
Турция запланировала совместные военные учения с Азербайджаном и Пакистаном, сообщает пресс-служба министерства обороны Турецкой Республики.
Так, с 18 по 30 сентября Турция и Пакистан проведут военные учения "Вечное братство - II". Кроме того, спецназ Турции и Азербайджана примет участие в учениях "Кавказский орел".
Стоит добавить, что в настоящее время Анкара и Баку проводят двусторонние учения SAT-SAS. Они стартовали 8 сентября и завершатся 15 сентября.