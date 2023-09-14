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Турция проведет военные учения с Пакистаном и Азербайджаном

Турция проведет военные учения с Пакистаном и Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турция и Азербайджан проведут совместные учения спецназа. Также запланированы учения Турции и Пакистана "Вечное братство". Сейчас проходят двусторонние учения Анкары и Баку, которые завершатся 15 сентября.

Турция запланировала совместные военные учения с Азербайджаном и Пакистаном, сообщает пресс-служба министерства обороны Турецкой Республики.

Так, с 18 по 30 сентября Турция и Пакистан проведут военные учения "Вечное братство - II". Кроме того, спецназ Турции и Азербайджана примет участие в учениях "Кавказский орел".

Стоит добавить, что в настоящее время Анкара и Баку проводят двусторонние учения SAT-SAS. Они стартовали 8 сентября и завершатся 15 сентября.

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