Баку и Анкара обсудили развитие военного сотрудничества

Опубликовано: 20:29, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства обороны Азербайджана

Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел встречу в Анкаре с руководителем оборонного ведомства Турции. Одной из центральных тем встречи стала региональная безопасность

В Анкаре состоялась встреча главы Минобороны Турции и начальника Генштаба ВС Азербайджана. Об этом сказано в сообщении азербайджанского министерства.

В рамках беседы Яшар Гюлер и Керим Велиев поговорили о военном сотрудничестве между Анкарой и Баку, а также о региональной безопасности.

"В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы региональной безопасности"

– пресс-служба ведомства