Баку и Анкара обсудили развитие военного сотрудничества

Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел встречу в Анкаре с руководителем оборонного ведомства Турции. Одной из центральных тем встречи стала региональная безопасность
В Анкаре состоялась встреча главы Минобороны Турции и начальника Генштаба ВС Азербайджана. Об этом сказано в сообщении азербайджанского министерства.
В рамках беседы Яшар Гюлер и Керим Велиев поговорили о военном сотрудничестве между Анкарой и Баку, а также о региональной безопасности.
"В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы региональной безопасности"
– пресс-служба ведомства