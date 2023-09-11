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Баку и Анкара обсудили развитие военного сотрудничества

Встреча в Анкаре главы Минобороны Турции и начальника Генштаба ВС Азербайджана
© Фото: сайт министерства обороны Азербайджана
Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел встречу в Анкаре с руководителем оборонного ведомства Турции. Одной из центральных тем встречи стала региональная безопасность

В Анкаре состоялась встреча главы Минобороны Турции и начальника Генштаба ВС Азербайджана. Об этом сказано в сообщении азербайджанского министерства.

В рамках беседы Яшар Гюлер и Керим Велиев поговорили о военном сотрудничестве между Анкарой и Баку, а также о региональной безопасности.

"В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы региональной безопасности"

– пресс-служба ведомства

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