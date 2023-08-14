Турция призвала Армению воздержаться от провокаций на Лачинской дороге

Министерство иностранных дел Турции заявило, что страна внимательно следит за долгими обсуждениями относительно Лачинской дороги и понимает законные опасения Азербайджана по этому вопросу.
МИД Турции ожидает, что Армения поддержит использование маршрута Агдам-Канкенди и других альтернативных маршрутов для обеспечения армянского населения Карабаха и поддержит усилия Азербайджана по реинтеграции армянского населения, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
В письменном заявлении министерства по поводу ситуации на Лачинской дороге подчеркивается: опасения, которые Баку громко высказывал в течение длительного времени, не были приняты во внимание, в результате чего Азербайджан принял меры, которые посчитал нужными в рамках своих суверенных прав.
"Турция считает, что критические замечания в адрес Азербайджана по поводу Лачинской дороги не имеют под собой оправданной основы. Тот факт, что в настоящее время по Лачинской дороге осуществляется медицинский транзит, а также предлагаются альтернативные маршруты, пригодные для комплексной транспортировки материалов, свидетельствует о том, что азербайджанская сторона добросовестно прилагает максимальные усилия для решения вопроса"
- МИД Турции
В заявлении внешнеполитического ведомства Турции сообщается, что Анкара внимательно следит за напряженностью на Лачинской дороге и выражает поддержку законной озабоченности Азербайджана по этому вопросу.
"К сожалению, опасения, которые Азербайджан громко озвучивал в течение длительного времени, не были приняты во внимание, и в результате Азербайджан принял меры, которые он считает целесообразными в рамках своих суверенных прав"
- МИД Турции
Анкара призвала Армению признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержать его гуманитарные усилия, а также воздержаться от действий, направленных на усугубление ситуации.
"Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и гуманитарные усилия дружественного и братского Азербайджана и избегать действий, направленных на дальнейшее обострение ситуации"
- МИД Турции