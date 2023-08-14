Турция призвала Армению воздержаться от провокаций на Лачинской дороге

Опубликовано: 18:04, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Армении нужно воздержаться от провокаций в отношении Азербайджана, признать его территориальную целостность и суверенитет, а также поддержать инициативу страны по использованию дороги Агдам – Ханкенди для обеспечения потребностей армянского населения Карабаха, заявил сегодня МИД Турции.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что страна внимательно следит за долгими обсуждениями относительно Лачинской дороги и понимает законные опасения Азербайджана по этому вопросу.

МИД Турции ожидает, что Армения поддержит использование маршрута Агдам-Канкенди и других альтернативных маршрутов для обеспечения армянского населения Карабаха и поддержит усилия Азербайджана по реинтеграции армянского населения, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

В письменном заявлении министерства по поводу ситуации на Лачинской дороге подчеркивается: опасения, которые Баку громко высказывал в течение длительного времени, не были приняты во внимание, в результате чего Азербайджан принял меры, которые посчитал нужными в рамках своих суверенных прав.

"Турция считает, что критические замечания в адрес Азербайджана по поводу Лачинской дороги не имеют под собой оправданной основы. Тот факт, что в настоящее время по Лачинской дороге осуществляется медицинский транзит, а также предлагаются альтернативные маршруты, пригодные для комплексной транспортировки материалов, свидетельствует о том, что азербайджанская сторона добросовестно прилагает максимальные усилия для решения вопроса"

- МИД Турции

В заявлении внешнеполитического ведомства Турции сообщается, что Анкара внимательно следит за напряженностью на Лачинской дороге и выражает поддержку законной озабоченности Азербайджана по этому вопросу.

"К сожалению, опасения, которые Азербайджан громко озвучивал в течение длительного времени, не были приняты во внимание, и в результате Азербайджан принял меры, которые он считает целесообразными в рамках своих суверенных прав"

- МИД Турции

Анкара призвала Армению признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, поддержать его гуманитарные усилия, а также воздержаться от действий, направленных на усугубление ситуации.

"Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и гуманитарные усилия дружественного и братского Азербайджана и избегать действий, направленных на дальнейшее обострение ситуации"

- МИД Турции