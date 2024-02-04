Турция откроет крупнейшую обувную фабрику в Узбекистане

Под Ташкентом может появиться крупное обувное производство. Турецкая компания хочет открыть фабрику и нанять свыше 4 тыс человек.
Турецкий производитель спецобуви WARBOOTS планируется открыть фабрику в Узбекистане.
Компания хочет реализовать в Ташкентской области проект на $50 млн. Будущая фабрика станет крупнейшим производственным предприятием компании, площадь фабрики составит 8 га. На производстве будет создано более 4 тыс рабочих мест.
Проект может быть реализован в малой промышленной зоне города Ахангаран. Первоначальные инвестиции составят $15 млн. В марте турецкая делегация прибудет в город, чтобы осмотреть предложенный земельный участок и обсудить проект.