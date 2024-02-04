Вестник Кавказа

Турция откроет крупнейшую обувную фабрику в Узбекистане

Турция откроет крупнейшую обувную фабрику в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Под Ташкентом может появиться крупное обувное производство. Турецкая компания хочет открыть фабрику и нанять свыше 4 тыс человек.

Турецкий производитель спецобуви WARBOOTS планируется открыть фабрику в Узбекистане.

Компания хочет реализовать в Ташкентской области проект на $50 млн. Будущая фабрика станет крупнейшим производственным предприятием компании, площадь фабрики составит 8 га. На производстве будет создано более 4 тыс рабочих мест.

Проект может быть реализован в малой промышленной зоне города Ахангаран. Первоначальные инвестиции составят $15 млн. В марте турецкая делегация прибудет в город, чтобы осмотреть предложенный земельный участок и обсудить проект.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2750 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция и Узбекистан объединяются в образовании

Турция и Узбекистан объединяются в образовании

Эрдоган поговорил с Мирзиеевым о Палестине

Эрдоган поговорил с Мирзиеевым о Палестине

Обокрал в мечети - узбекистанец попался в Стамбуле

Обокрал в мечети - узбекистанец попался в Стамбуле

Турция займется освоением месторождений в Узбекистане

Турция займется освоением месторождений в Узбекистане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы