РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция обсуждает с Россией вопрос поставок продовольствия в страны Африки

Турция обсуждает с Россией вопрос поставок продовольствия в страны Африки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Анкара и Москва обсуждают вопрос обеспечения нуждающихся стран Африки российским продовольствием. В Турции отметили, что ряд стран заинтересованы в данной инициативе.

Турция ведет переговоры с Россией о поставках продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Об этом рассказал источник, принимающий участие в обсуждениях.

"Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Мы не раз заявляли, что готовы сделать все от нас зависящее"

– источник

 

По его словам, в обсуждениях ряд стран заявили о своей заинтересованности в этой инициативе и о готовности помочь, передает РИА Новости.

В Турции готовят три сценария по зерновой сделке

В Турции готовят три сценария по зерновой сделке

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
665 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version