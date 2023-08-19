Турция обсуждает с Россией вопрос поставок продовольствия в страны Африки

Анкара и Москва обсуждают вопрос обеспечения нуждающихся стран Африки российским продовольствием. В Турции отметили, что ряд стран заинтересованы в данной инициативе.
Турция ведет переговоры с Россией о поставках продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Об этом рассказал источник, принимающий участие в обсуждениях.
"Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Мы не раз заявляли, что готовы сделать все от нас зависящее"
– источник
По его словам, в обсуждениях ряд стран заявили о своей заинтересованности в этой инициативе и о готовности помочь, передает РИА Новости.