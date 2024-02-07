Вестник Кавказа
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Турция направила в Газу врачей и медикаменты

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Египте приземлился борт с гуманитарной помощью для жителей Сектора Газа. Также из Турции в палестинский анклав выдвинулась группа медиков.

Власти Турции направили на помощь мирному населению Газы партию лекарств. Также в палестинский анклав направилась группа медиков. Самолет с лекарствами и медиками уже приземлился в Египте.

В Турцию борт вернется с больными детьми из палестинского анклава. Им предстоит лечение в Турции.

Отметим, что Турция регулярно направляет гуманитарную помощь гражданскому населению палестинского анклава. В частности, осенью было доставлено 213 т грузов гуманитарного назначения.

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