Турция направила в Газу врачей и медикаменты

В Египте приземлился борт с гуманитарной помощью для жителей Сектора Газа. Также из Турции в палестинский анклав выдвинулась группа медиков.

Власти Турции направили на помощь мирному населению Газы партию лекарств. Также в палестинский анклав направилась группа медиков. Самолет с лекарствами и медиками уже приземлился в Египте.

В Турцию борт вернется с больными детьми из палестинского анклава. Им предстоит лечение в Турции.

Отметим, что Турция регулярно направляет гуманитарную помощь гражданскому населению палестинского анклава. В частности, осенью было доставлено 213 т грузов гуманитарного назначения.