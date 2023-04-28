Турция напомнила США о проблемах

Опубликовано: 12:15, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Турции указал на ряд нерешенных проблем в отношениях между Турцией и США. В частности, Вашингтон отказывает поддержку запрещенной Рабочей партии Курдистана.

США, несмотря на союзнические отношения с Турцией, продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции), заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы союзники, мы также разработали стратегический механизм для решения проблем. Отношения стали более стабильными, чем раньше, но проблемы не решены",

– констатировал министр, давая интервью Hürriyet.

Он напомнил, что при президенте Дональде Трампе, отношения Вашингтона и Анкары были нестабильными, ежедневно случались «то взлеты, то падения», ситуация накалялась, в том числе, из-за публикаций Трампа в Twitter.

В настоящее время США продолжают поддержку РПК. Также проблемой является присутствие в Штатах организации оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Данная организация запрещена в Турции и, по данным властей, связана с попыткой военного государственного переворота в 2016 году.

Кроме того, отметил глава МИД Турции, американская сторона поддерживает курдов в Сирии. Осенью Вашингтон выступал против турецкой военной операции «Коготь-меч».