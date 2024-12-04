Турция может создать мультимодальный транзитный хаб в Актау

Турецкая компания может реализовать крупный проект в порту Актау. Он подразумевает создание мультимодального транзитного хаба.

Турецкий холдинг YDA Holding рассмотрит возможность реализации крупного проекта в порту Актау, который подразумевает создание мультимодального транзитного хаба, рассказали в пресс-службе президента Казахстана.

Создание транзитного хаба в Актау обсуждалась в ходе встречи президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и председателя правления YDA Holding Хусейна Арслана в Анкаре.

На ней Хусейн Арслан сообщил о планах компании, а также проинформировал о текущих инициативах – строительстве многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске, расширении индустриального парка YDA Industrial Park и создании завода по производству сэндвич-панелей в Астане.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, высоко оценил стратегическую заинтересованность холдинга в Казахстане и выразил поддержку инвестиционным инициативам, которые реализуются в стране.